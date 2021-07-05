В Польше пилот якобы не допустил на рейс Ryanair в Украину 30 человек. МИД начал проверку

Пилот рейса Ryanair FR6705 якобы не допустил на рейс Познань-Одесса 30 человек, заявляя, что он "король самолета" и выкрикивая пассажирам "Вон!". Об этом сообщает epoznan.pl.

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Сообщается, что инцидент произошел 4 июля: самолет должен был вылететь в 06:30 по местному времени.

"В настоящее время я могу только подтвердить, что во время регистрации были некоторые нарушения в работе. Подробностей мы не знаем. Ситуация расследуется", – отметили представители аэропорта.

В комментарии LIGA.net в пресс-службе МИД заявили, что консульский отдел посольства в Польше уже проверяет информацию об инциденте.

22 июня 2021-го стало известно, что на польско-украинской границе возобновят работу все пункты пропуска. Позже Польша обновила правила пересечения границы и обязала въезжающих в страну проходить карантин. При этом некоторые категории путешественников освобождаются от необходимости самоизолироваться.

Станислав Стороженко , Владислав Сердюк

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