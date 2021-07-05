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В Польше пилот якобы не допустил на рейс Ryanair в Украину 30 человек. МИД начал проверку

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 13:56
В Польше пилот якобы не допустил на рейс Ryanair в Украину 30 человек. МИД начал проверку - Фото
Ryanair (фото - depositphotos.com)

Пилот рейса Ryanair FR6705 якобы не допустил на рейс Познань-Одесса 30 человек, заявляя, что он "король самолета" и выкрикивая пассажирам "Вон!". Об этом сообщает epoznan.pl

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Сообщается, что инцидент произошел 4 июля: самолет должен был вылететь в 06:30 по местному времени. 

"В настоящее время я могу только подтвердить, что во время регистрации были некоторые нарушения в работе. Подробностей мы не знаем. Ситуация расследуется", – отметили представители аэропорта. 

В комментарии LIGA.net в пресс-службе МИД заявили, что консульский отдел посольства в Польше уже проверяет информацию об инциденте. 

  • 22 июня 2021-го стало известно, что на польско-украинской границе возобновят работу все пункты пропуска. Позже Польша обновила правила пересечения границы и обязала въезжающих в страну проходить карантин. При этом некоторые категории путешественников освобождаются от необходимости самоизолироваться.  
Станислав Стороженко, Владислав Сердюк
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Познань МИД польша одесса ryanair
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