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Польша ввела обязательный 10-дневный карантин при въезде из Украины, но не для всех

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 17:22
Польша ввела обязательный 10-дневный карантин при въезде из Украины, но не для всех - Фото
Фото: depositphotos.com

Польша обновила правила пересечения границы и обязала въезжающих в страну проходить карантин. При этом некоторые категории путешественников освобождаются от необходимости самоизолироваться. Об этом сообщает в пресс-служба Минздрава.

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Обязательный 10-дневный карантин при въезде в Польшу будут проходить граждане из стран, не входящих в Шенгенскую зону, в том числе из Украины. 

При этом от 10-дневной изоляции освобождаются люди:

- после 7 дней карантина при отрицательном результате теста на COVID-19;

- получившие полный курс прививок вакциной против коронавируса, зарегистрированной в ЕС;

- имеющие подтверждение о выздоровлении после коронавирусной болезни;

- упомянутые в положении Совета министров ЕС об установлении ограничений и запретов в связи с эпидемией (работники воздушного, наземного, морского транспорта: медики, студенты и т.п.);

- путешествующие самолетом из стран, не входящих в Шенгенскую зону, которые будут находиться в Польше не более 24 часов и имеют авиабилет, который это подтверждает.

  • С 1 июля Кипр не будет требовать от вакцинированных путешественников негативный результат ПЦР-теста. Кипр признает международные сертификаты привитых одной из вакцин, утвержденных ЕМА, или Sputnik V, или Sinopharm.

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Наталия Медведева
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польша туризм карантин коронавирус
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