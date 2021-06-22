Польша открывает все пункты пропуска на границе с Украиной
С завтрашнего дня, 23 июня, на польско-украинской границе возобновят работу все пункты пропуска. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
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Польские пограничники заявили о готовности открыть три автомобильных пункта пропуска:
- Зосин-Устилуг;
- Долгобичув-Угринов;
- Кросценко-Смильница.
КПВВ возобновляют работу с 01:00 (по киевскому времени) 23 июня. Таким образом, со среды на польско-украинской границе заработают все пункты пропуска.
На данный момент для пересечения польской границы от украинцев требуют негативный ПЦР-тест, также нужно сделать еще один тест уже после въезда в страну. Второй тест необязателен для привитых путешественников, им не грозит карантин.
- С 10 июня на польской границе начали вакцинацию заробитчан.
- С 17 июня при возвращении из-за границы приложение "Вдома" украинцам устанавливать не нужно.
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