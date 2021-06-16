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С 17 июня при возвращении из-за границы "Вдома" устанавливать не нужно – Федоров

16.06.2021, 14:50
С 17 июня при возвращении из-за границы
Приложение Дій вдома (Фото Министерства цифровой трансформации Украины)

От украинцев больше не будут требовать устанавливать приложение "Вдома" при пересечении границы после возвращения из других стран. Об этом заявил в Facebook глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"С завтрашнего дня не нужно устанавливать мобильное приложение Вдома, когда вы возвращаетесь  в Украину из-за рубежа. Пока у нас все области находятся в "зеленой" зоне, Кабмин ослабляет карантинные ограничения. Если ситуация изменится, будет новая волна заболеваемости, нужно будет снова его загружать", – отметил министр.

Он подчеркнул, что использование приложения всегда было добровольным. Человек мог не устанавливать "Вдома" и проходить обсервацию в определенном месте, например, в отеле.

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Дарья Мостовая
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граница Михаил Федоров Дій вдома Дий вдома
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