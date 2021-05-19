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На границе Польши начнут вакцинировать заробитчан от COVID-19: хватит одного укола – СМИ

19.05.2021, 13:14
На границе Польши начнут вакцинировать заробитчан от COVID-19: хватит одного укола – СМИ - Фото
Украинско-польская граница (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

В Польше прямо на границе будут вакцинировать украинцев, которые едут на заработки. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

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Украинских заробитчан будут прививать препаратом Johnson & Johnson (Janssen). Для полной иммунизации требуется только одна доза этого биопрепарата. 

Руководитель медцентра в Жешуве Станислав Мазур отметил, что такая практика "будет фильтром, который защитит страну от проникновения коронавируса извне". По его словам, на границе с Украиной ежедневно обнаруживают несколько инфицированных.

Мазур отметил, что в вакцинации приезжих временных работников заинтересованы и сами работодатели.

"Компании, которые нанимают иностранцев на строительство, сезонные работы, опасаются вспышки коронавируса, который впоследствии может заблокировать работу. Ждем заказанных доз и сразу после этого приступим к вакцинации", – сообщил он.

  • В середине апреля 2021-го в США на несколько дней приостанавливали вакцинацию J&J из-за шести случаев редкого тромбоза на более чем 6,8 млн введенных доз вакцины.
  • 20 апреля регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной J&J и тромбозами, однако отметил, что это явление – экстремально редкий побочный эффект.

Читайте также: Вакцина J&J защитила от госпитализации и смерти при COVID-19 всех участников испытаний

Оксана Житнюк
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граница польша заробитчане вакцинация вакцина коронавирус   COVID-19
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