На границе Польши начнут вакцинировать заробитчан от COVID-19: хватит одного укола – СМИ

В Польше прямо на границе будут вакцинировать украинцев, которые едут на заработки. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

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Украинских заробитчан будут прививать препаратом Johnson & Johnson (Janssen). Для полной иммунизации требуется только одна доза этого биопрепарата.

Руководитель медцентра в Жешуве Станислав Мазур отметил, что такая практика "будет фильтром, который защитит страну от проникновения коронавируса извне". По его словам, на границе с Украиной ежедневно обнаруживают несколько инфицированных.

Мазур отметил, что в вакцинации приезжих временных работников заинтересованы и сами работодатели.

"Компании, которые нанимают иностранцев на строительство, сезонные работы, опасаются вспышки коронавируса, который впоследствии может заблокировать работу. Ждем заказанных доз и сразу после этого приступим к вакцинации", – сообщил он.

В середине апреля 2021-го в США на несколько дней приостанавливали вакцинацию J&J из-за шести случаев редкого тромбоза на более чем 6,8 млн введенных доз вакцины.

20 апреля регулятор ЕС заявил о возможной связи между вакциной J&J и тромбозами, однако отметил, что это явление – экстремально редкий побочный эффект.

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Оксана Житнюк

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