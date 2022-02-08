Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 8 февраля

1. В ДИЕ ЗАПУСКАЮТ ЭЛЕКТРОННОЕ "НАРОДОВЛАСТИЕ". Президент Владимир Зеленский на мероприятии Diia Summit анонсировал опрос в Дие. Теперь 14 млн пользователей приложения Дия смогут влиять на решение правительства (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ АНОНСИРОВАЛ БЕСПЛАТНЫЕ СМАРТФОНЫ ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ УКРАИНЦЕВ СТАРШЕ 60 ЛЕТ. Вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет смогут получить от государства бесплатный современный смартфон (подробнее).

3. В УКРАИНЕ ЗАПУСТИЛИ РЕЖИМ ДИЯ CITY ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ. Президент Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров на мероприятии Diia Summit объявили о запуске в Украине спецрежима Дия City для IT-компаний (подробнее).

4. МАКРОН: ВЫПОЛНЕНИЕ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ ВСЕМИ СТОРОНАМИ – ГЛАВНЫЙ ПУТЬ К МИРУ. Выполнение минских соглашений всеми их участниками остается главным путем к миру, и есть надежда, что прогресс переговоров в нормандском формате должен этому способствовать, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с президентом Владимиром Зеленским (подробнее).

5. УКРАИНА ФИНАЛИЗИРОВАЛА С ФРАНЦИЕЙ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК 130 ЛОКОМОТИВОВ ALSTOM ЗА 900 МЛН ЕВРО. Украина и Франция достигли финальных договоренностей о поставке в Украину 130 локомотивов французской компании Alstom на общую сумму 900 млн евро (подробнее).

6. COVID-19. С 11 ФЕВРАЛЯ В КРАСНУЮ ЗОНУ ПОПАДУТ ЕЩЕ ТРИ ОБЛАСТИ. С 11 февраля в красную зону коронавирусного карантина будут включены три области – Закарпатская, Луганская и Хмельницкая (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | Экс-инвестор Rocket Тимур Рохлин арестован. Под арестом и его активы на сотни миллионов





Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.