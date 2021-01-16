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Шкарлет считает, что после карантина дети 1-4 классов смогут вернуться в школы

16.01.2021, 22:15
Шкарлет считает, что после карантина дети 1-4 классов смогут вернуться в школы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Министр образования Сергей Шкарлет считает, что младшие классы школ после окончания январского карантина могут вернуться к полноформатному обучению. Об этом Шкарлет написал в Telegram.

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"Считаю, что по меньшей мере младшие классы после завершения карантинных ограничений могут вернуться к полноформатному обучению", – написал министр.

Старшая школа, считает Шкралет, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации в стране может перейти на обучение по смешанной форме.

"К сожалению, принятие окончательных решений по этому вопросу не зависит от одного человека: министра образования и науки или министра здравоохранения", – отметил глава Минобразования.

Он выразил надежду, что в ближайшее время статистика заболеваемости COVID-19 и состояние медицинской системы дадут возможность министерству рекомендовать местной власти частично возвращать детей к привычному формату обучения.

  • 9 декабря 2020 года Кабинет министров продлил действие карантина до 28 февраля, а также утвердил ужесточение ограничений в период с 8 по 24 января включительно.
  • 13 января мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить работу младших школ в период введенного из-за эпидемии коронавируса жесткого карантина. 



Вадим Ребрина
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