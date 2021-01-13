Карантин. Кличко просит Кабмин разрешить ученикам младших классов ходить в школу

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правительство с просьбой разрешить работу младших школ в период введенного из-за эпидемии коронавируса жесткого карантина. Об этом он заявил на брифинге.

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"Я обратился в министерство образования и правительство с тем, чтобы возобновить учебу в младшей школе. Чтобы ученики первых-четвертых классов могли посещать школу", – сказал он.

Кличко считает, что если в карантин работают садики, то логичной была бы и работа младших классов.

"Пребывание детей в старших группах садиков и в младших классах мало чем отличается. И дистанционное обучение для учеников младших классов – неэффективное", – объяснил он.

По мнению мэра Киева, разрешение на работу 1-4 классов сделает образовательный процесс эффективнее и позволит спокойно работать родителям младших школьников.

C 8 по 24 января в Украине действует усиленный карантин. В частности запрещено посещать учебные заведения.

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Марк Сировой

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