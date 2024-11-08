Шмыгаль говорит, что Зеленский не будет подписывать скандальный закон "о дровах"
Президент Владимир Зеленский не будет подписывать скандальный закон "о дровах", предусматривающий штрафы за хранение дров без документов. Об этом на заседании правительства 8 ноября заявил премьер Денис Шмыгаль.
Он пояснил, что в сельской местности дрова являются "важным резервным, а иногда основным топливом". Поэтому "резонансный депутатский законопроект по штрафам за хранение дров не будет подписан президентом Украины".
"Более того, государство и правительство будет всячески содействовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих жилищ зимой. Есть для этого соответствующая программа поддержки, которую реализуем вместе с партнерами", – высказался Шмыгаль.
Ранее народный депутат от Слуги народа, заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и один из авторов законопроекта Максим Павлюк заявил, что закон направлен не против населения, использующего древесину для обогрева домов, а касается "черных лесорубов", незаконных наживающихся пилорам на краденом лесу.
- Закон №9665 об усовершенствовании ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействии незаконному обороту древесины Рада приняла 10 октября, он был передан на подпись президенту.
- За незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев для граждан предусматриваются штрафы 510 – 15 300 грн, для должностных лиц от 3400 – 15 300 грн. Если речь идет о значительных размерах древесины, предусматриваются штрафы 34 000 – 51 000 грн или ограничение свободы сроком до трех лет.