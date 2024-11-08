Шмыгаль говорит, что Зеленский не будет подписывать скандальный закон "о дровах"

Государство и правительство будет всячески содействовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих жилищ зимой, подчеркнул премьер

Денис Шмыгаль (Фото: Telegram)

Президент Владимир Зеленский не будет подписывать скандальный закон "о дровах", предусматривающий штрафы за хранение дров без документов. Об этом на заседании правительства 8 ноября заявил премьер Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что в сельской местности дрова являются "важным резервным, а иногда основным топливом". Поэтому "резонансный депутатский законопроект по штрафам за хранение дров не будет подписан президентом Украины".

"Более того, государство и правительство будет всячески содействовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих жилищ зимой. Есть для этого соответствующая программа поддержки, которую реализуем вместе с партнерами", – высказался Шмыгаль.

Ранее народный депутат от Слуги народа, заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и один из авторов законопроекта Максим Павлюк заявил, что закон направлен не против населения, использующего древесину для обогрева домов, а касается "черных лесорубов", незаконных наживающихся пилорам на краденом лесу.