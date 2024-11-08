Шмыгаль говорит, что Зеленский не будет подписывать скандальный закон "о дровах"
Денис Шмыгаль (Фото: Telegram)

Президент Владимир Зеленский не будет подписывать скандальный закон "о дровах", предусматривающий штрафы за хранение дров без документов. Об этом на заседании правительства 8 ноября заявил премьер Денис Шмыгаль.

Он пояснил, что в сельской местности дрова являются "важным резервным, а иногда основным топливом". Поэтому "резонансный депутатский законопроект по штрафам за хранение дров не будет подписан президентом Украины".

"Более того, государство и правительство будет всячески содействовать украинцам, которые заготавливают дрова для отопления своих жилищ зимой. Есть для этого соответствующая программа поддержки, которую реализуем вместе с партнерами", – высказался Шмыгаль.

Ранее народный депутат от Слуги народа, заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и один из авторов законопроекта Максим Павлюк заявил, что закон направлен не против населения, использующего древесину для обогрева домов, а касается "черных лесорубов", незаконных наживающихся пилорам на краденом лесу.

  • Закон №9665 об усовершенствовании ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействии незаконному обороту древесины Рада приняла 10 октября, он был передан на подпись президенту.
  • За незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев для граждан предусматриваются штрафы 510 – 15 300 грн, для должностных лиц от 3400 – 15 300 грн. Если речь идет о значительных размерах древесины, предусматриваются штрафы 34 000 – 51 000 грн или ограничение свободы сроком до трех лет.
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