Шмигаль каже, що Зеленський не підписуватиме скандальний закон "про дрова"
Денис Шмигаль (Фото: Telegram)

Президент Володимир Зеленський не підписуватиме скандальний закон "про дрова", який передбачає штрафи за зберігання дров без документів. Про це на засідання уряду 8 листопада заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що у сільській місцевості дрова є "важливим резервним, а іноді основним паливом". Тому "резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України".

"Ба більше, держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами", – висловився Шмигаль.

Раніше народний депутат від Слуги народу, заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності й один з авторів законопроєкту Максим Павлюк заявив, що закон спрямований не проти населення, яке використовує деревину для обігріву будинків, а стосується "чорних лісорубів", незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі. 

  • Закон №9665 про вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини Рада ухвалила 10 жовтня, його було передано на підпис президенту.
  • За незаконне перевезення, зберігання, збут дерев для громадян передбачаються штрафи 510 – 15 300 грн, для посадових осіб від 3400 – 15 300 грн. Якщо йдеться про значні розміри деревини, передбачаються штрафи 34 000 – 51 000 грн або обмеження волі на строк до трьох років.
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