Шмигаль каже, що Зеленський не підписуватиме скандальний закон "про дрова"
Президент Володимир Зеленський не підписуватиме скандальний закон "про дрова", який передбачає штрафи за зберігання дров без документів. Про це на засідання уряду 8 листопада заявив прем'єр Денис Шмигаль.
Він пояснив, що у сільській місцевості дрова є "важливим резервним, а іноді основним паливом". Тому "резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України".
"Ба більше, держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами", – висловився Шмигаль.
Раніше народний депутат від Слуги народу, заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності й один з авторів законопроєкту Максим Павлюк заявив, що закон спрямований не проти населення, яке використовує деревину для обігріву будинків, а стосується "чорних лісорубів", незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі.
- Закон №9665 про вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини Рада ухвалила 10 жовтня, його було передано на підпис президенту.
- За незаконне перевезення, зберігання, збут дерев для громадян передбачаються штрафи 510 – 15 300 грн, для посадових осіб від 3400 – 15 300 грн. Якщо йдеться про значні розміри деревини, передбачаються штрафи 34 000 – 51 000 грн або обмеження волі на строк до трьох років.