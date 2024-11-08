Шмигаль каже, що Зеленський не підписуватиме скандальний закон "про дрова"

Держава й уряд всіляко сприятимуть українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку, наголосив прем'єр

Денис Шмигаль (Фото: Telegram)

Президент Володимир Зеленський не підписуватиме скандальний закон "про дрова", який передбачає штрафи за зберігання дров без документів. Про це на засідання уряду 8 листопада заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що у сільській місцевості дрова є "важливим резервним, а іноді основним паливом". Тому "резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України".

"Ба більше, держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами", – висловився Шмигаль.

Раніше народний депутат від Слуги народу, заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності й один з авторів законопроєкту Максим Павлюк заявив, що закон спрямований не проти населення, яке використовує деревину для обігріву будинків, а стосується "чорних лісорубів", незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі.