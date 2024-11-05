Скандальний закон про дрова. "Слуги" запевнили, що шукати деревину у дворах людей не будуть

Один з авторів законопроєкту Максим Павлюк наголосив, що відповідальності за побутові обсяги не передбачається

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Скандальний закон "про дрова" спрямований не проти населення, яке використовує деревину для обігріву будинків, а стосується "чорних лісорубів", незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі. Про це заявив народний депутат від Слуги народу, заступник голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності й один з авторів законопроєкту Максим Павлюк.

"В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджувальних документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою", – запевнив нардеп.

Він наголосив, що законопроєкт №9665 стосується "чорних лісорубів", незаконних пилорам, але аж ніяк не населення, яке обігрівається дровами. Закон покликаний зупинити незаконні вирубування й не стосується деревини побутового обсягу. А саме – 30 кубометрів сосни або 15 кубометрів дуба.

"Це той об’єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом", – зауважив Павлюк.

Для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігання на суму понад 30 000 грн, а це, за даними ДроваЄ, – 30 кубометрів сосни або 15 кубометрів дуба.

Павлюк додав, що навіть якщо хтось заготував на цю зиму більше зазначеного ліміту, немає причин перейматися.

"Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності", – наголосив нардеп.

Він зазначив, що у цій частині норми закону запрацюють не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону.

"Цей законопроєкт покликаний не шукати дрова у дворах людей, а запобігти обігу нелегальної деревини та зберегти природу, привести норми українського законодавства до європейських вимог", – підсумував Павлюк.

ДОВІДКА. Закон про вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини Рада ухвалила 10 жовтня, наразі він переданий на підпис президенту. За незаконне перевезення, зберігання, збут дерев для громадян передбачаються штрафи 510 – 15 300 грн, для посадових осіб від 3400 – 15 300 грн. Якщо йдеться про значні розміри деревини, передбачаються штрафи 34 000 – 51 000 грн або обмеження волі на строк до трьох років.