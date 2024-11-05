Скандальный закон о дровах. "Слуги" заверили – искать древесину во дворах людей не будут

Один из авторов законопроекта Максим Павлюк подчеркнул, что ответственности за бытовые объемы не предусматривается

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Скандальный закон "о дровах" направлен не против населения, использующего древесину для обогрева домов, а касается "черных лесорубов", незаконных пилорам, которые наживаются на краденом. Об этом заявил народный депутат от Слуги народа, заместитель главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и один из авторов законопроекта Максим Павлюк.

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"В отдельных СМИ появились сообщения о том, что якобы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения абсолютно не соответствуют действительности и являются не просто произвольной трактовкой проголосованных норм, а откровенной неправдой", – заверил нардеп.

Он отметил, что законопроект №9665 касается "черных лесорубов", незаконных пилорам, но никак не населения, которое обогревается дровами. Закон призван остановить незаконные вырубки и не касается древесины бытового объема. А именно – 30 кубометров сосны или 15 кубометров дуба.

"Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже несколько с запасом", – отметил Павлюк.

Для наступления уголовной ответственности необходимо хранение на сумму более 30 000 грн, а это, по данным ДроваЄ, – 30 кубометров сосны или 15 кубометров дуба.

Павлюк добавил, что даже если кто-то заготовил на эту зиму больше указанного лимита, – нет причин беспокоиться.

"Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому государственные органы, в том числе и полиция, не имеет права требовать документы на имеющуюся древесину, которая приобретена до вступления закона в силу", – подчеркнул нардеп.

Он отметил, что в этой части нормы закона заработают не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону.

"Этот законопроект призван не искать дрова во дворах людей, а предотвратить обращение нелегальной древесины и сохранить природу, привести нормы украинского законодательства к европейским требованиям", – подытожил Павлюк.

СПРАВКА. Закон об усовершенствовании ответственности за правонарушения в сфере лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины Рада приняла 10 октября, сейчас он передан на подпись президенту. За незаконную перевозку, хранение, сбыт деревьев для граждан предусматриваются штрафы 510 – 15 300 грн, для должностных лиц от 3400 – 15 300 грн. Если речь идет о значительных размерах древесины, предусматриваются штрафы 34 000 – 51 000 грн или ограничение свободы сроком до трех лет.