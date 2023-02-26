Шмыгаль не верит в возможность примирения с Россией: Не в ближайшие сто лет

Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкому еженедельнику Focus спрогнозировал, что примирение с Россией будет невозможным на протяжении многих поколений.

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"Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", – сказал Шмыгаль.

Он заявил, что Украина готова бороться за свободу и независимость к победе, которая будет состоять в освобождении всех оккупированных территорий.

"Мы – суверенная страна с международно признанными границами. Единственный компромисс – полный вывод российских войск из Украины в границы 1991 года. Россияне должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию. Я считаю, что изменение границ было бы неприемлемым компромиссом и для Европы ", – сказал Шмыгаль.

Любые варианты с замораживанием войны только сыграют на руку России и приведут к еще одной большой войне, предупредил он.

Премьер добавил, что украинское общество не допустит никаких компромиссов по территориальной целостности.

"Тысячи наших лучших людей погибли не для того, чтобы мы искали компромисс с кровавым террористом и агрессором, шантажирующим весь мир", – сказал Шмыгаль.

Андрій Водяний

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