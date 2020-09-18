UA

Шмыгаль об участии главы МОЗ в выборах: Баллотироваться ему закон разрешает

18.09.2020, 14:00
Шмыгаль об участии главы МОЗ в выборах: Баллотироваться ему закон разрешает - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр прокомментировал решение Максима Степанова участвовать в местных выборах в Одессе

Участие министра здравоохранения Максима Степанова не противоречит действующему законодательству, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире Часа вопросов к правительству.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Шмыгаль подчеркнул, что участие членов правительства в местных выборах не запрещено законом. 

Премьер отметил, что Степанов "не принимает участия в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон разрешает. В случае участия в агитационных мероприятиях для этого будет необходимо брать отпуск. На данный момент такие мероприятия не планируются".

Читайте также: Арахамия о выдвижении Степанова в Одесский облсовет: Я бы на его месте этого не делал

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
местные выборы максим степанов Денис Шмыгаль

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?

Тест. Хорошо ли вы знаете политическую кухню Одессы?
 