Шмыгаль об участии главы МОЗ в выборах: Баллотироваться ему закон разрешает

Премьер-министр прокомментировал решение Максима Степанова участвовать в местных выборах в Одессе

Участие министра здравоохранения Максима Степанова не противоречит действующему законодательству, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире Часа вопросов к правительству.

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Шмыгаль подчеркнул, что участие членов правительства в местных выборах не запрещено законом.

Премьер отметил, что Степанов "не принимает участия в агитационных мероприятиях, поэтому баллотироваться закон разрешает. В случае участия в агитационных мероприятиях для этого будет необходимо брать отпуск. На данный момент такие мероприятия не планируются".

16 сентября стало известно, что Максим Степанов возглавил избирательный список на выборы в Одесский областной совет.

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Дарья Мостовая

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