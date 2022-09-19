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Шмыгаль пригласил нового короля Великобритании в Украину

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 19:31
Шмыгаль пригласил нового короля Великобритании в Украину - Фото
Фото: Денис Шмигаль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пригласил нового короля Великобритании Чарльза ІІІ в Украину. В Telegram премьер-министра сообщается, что они провели короткую встречу во время похорон королевы Елизаветы II.

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"Имел честь встретиться с его величеством королем Чарльзом III в Букингемском дворце. Вместе с первой леди Еленой Зеленской выразили соболезнования от имени президента, правительства и народа Украины по поводу смерти королевы Елизаветы II. Поблагодарили за неизменную мощную поддержку Украины со стороны Великобритании его величество. Подчеркнул, что украинский народ был бы рад в будущем приветствовать короля Чарльза ІІІ с визитом в нашей стране", – заявил Шмыгаль.

Шмыгаль и первая леди приехали в Лондон накануне, чтобы взять участвие в церемонии прощания с королевой Елизаветой II.

  • Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии.
  • Рейс Королевских ВВС, перевозивший гроб королевы Елизаветы II из Эдинбурга в Лондон, стал наиболее отслеживаемым рейсом в истории Flightradar.
Андрій Водяний
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Великобритания Денис Шмыгаль Чарльз III
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