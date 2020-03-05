Шмыгаль: Рынок земли должен быть открыт для украинцев

Денис Шмыгаль (Фото: скриншот видео ТСН/Youtube)

Каждый украинец должен иметь право по рыночной стоимости продавать землю, которая ему принадлежит по праву частной собственности. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в программе Право на владу.

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Он отметил, что рынок земли существует во всем мире, а это вопрос, который должен обсуждаться и обсуждается сейчас в парламенте – это вопрос модели рынка земли.

"Я сторонник того, чтобы рынок земли был открыт в первую очередь для украинцев и чтобы это был цивилизованный рынок земли, который даст толчок росту экономики, фермерству, аграрному комплексу в Украине", – сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что речь идет о том, что каждый украинец должен иметь право, не обязанность, а право не за копейки, а по рыночной стоимости продавать свою землю, которая ему принадлежит по праву частной собственности. Все остальное – вопрос референдума.

В частности, по его словам, вопрос о возможности продажи земли иностранцам должен решаться исключительно на всеукраинском референдуме.

28 декабря 2019 года профильный комитет Рады утвердил текст законопроекта об обороте сельхозземель ко второму чтению.

6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о земле во втором чтении. К нему подано свыше 4000 правок.

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