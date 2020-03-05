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Шмыгаль: Рынок земли должен быть открыт для украинцев

Шмыгаль: Рынок земли должен быть открыт для украинцев - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: скриншот видео ТСН/Youtube)
05.03.2020, 23:49

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что украинцы должны иметь право продавать принадлежащую им землю

Каждый украинец должен иметь право по рыночной стоимости продавать землю, которая ему принадлежит по праву частной собственности. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в программе Право на владу.

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Он отметил, что рынок земли существует во всем мире, а это вопрос, который должен обсуждаться и обсуждается сейчас в парламенте – это вопрос модели рынка земли.

"Я сторонник того, чтобы рынок земли был открыт в первую очередь для украинцев и чтобы это был цивилизованный рынок земли, который даст толчок росту экономики, фермерству, аграрному комплексу в Украине", – сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что речь идет о том, что каждый украинец должен иметь право, не обязанность, а право не за копейки, а по рыночной стоимости продавать свою землю, которая ему принадлежит по праву частной собственности. Все остальное – вопрос референдума.

В частности, по его словам, вопрос о возможности продажи земли иностранцам должен решаться исключительно на всеукраинском референдуме.

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Медведева Наталия
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