Шмыгаль улетел в ЕС на "подписание сверхважного соглашения". С ним глава НБУ
Ранее глава правительства говорил, что они собираются ускорить имплементацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом
Глава правительства Денис Шмыгаль вместе с новоназначенным руководителем Нацбанка Кириллом Шевченко и министром финансов Сергеем Марченко летят в столицу Евросоюза. Об этом премьер сообщил у себя в Telegram, выложив фото из салона самолета.
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Шмыгаль впервые едет в Брюссель в качестве главы Кабмина. По его словам, евроинтеграционное движение Украины "для нашего правительства - важный приоритет".
Конкретики о визите нет: премьер сообщил лишь, что их ждут "важные встречи, переговоры и подписание сверхважного для Украины соглашения".
- 12 июня 2020-го Украина получила первый транш от МВФ по новой 18-месячной программе stand-by на $5 млрд. Первый транш составил $2,1 млрд.
- 16 июля Рада поддержала кандидатуру Шевченко на пост главы НБУ: он пообещал выполнить все обязательства перед МВФ.
- В начале июля Марченко обвинил прошлого главу НБУ Якова Смолия в "срыве эмиссии еврооблигаций".
- Он также заявил, что "экономика выходит из кризиса", а Украина прошла пик кризиса. По его расчетам, на обслуживание госдолга в 2021-м уйдет 600 млрд грн.
- 2 июля Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций. Марченко это пояснил.
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