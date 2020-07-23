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Шмыгаль улетел в ЕС на "подписание сверхважного соглашения". С ним глава НБУ

23.07.2020, 09:59
Шмыгаль улетел в ЕС на
Фото: Telegram премьер-министра

Ранее глава правительства говорил, что они собираются ускорить имплементацию соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Глава правительства Денис Шмыгаль вместе с новоназначенным руководителем Нацбанка Кириллом Шевченко и министром финансов Сергеем Марченко летят в столицу Евросоюза. Об этом премьер сообщил у себя в Telegram, выложив фото из салона самолета.

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Шмыгаль впервые едет в Брюссель в качестве главы Кабмина. По его словам, евроинтеграционное движение Украины "для нашего правительства - важный приоритет".

Конкретики о визите нет: премьер сообщил лишь, что их ждут "важные встречи, переговоры и подписание сверхважного для Украины соглашения".

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Евгений Пилипенко
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