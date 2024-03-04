Шмыгаль заявил о планах правительства сократить количество министерств на треть

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

С начала года в рамках реформы государственной службы в Украине сократили 20 000 вакансий. Также планируется сокращение на треть количества министерств. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Teletgam-канале.

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По его словам, реформа государственной службы в Украине продолжается, и в этом году уже сократили 20 000 вакансий. Сейчас ведется работа по сокращению количества министерств на треть и над созданием Центра правительства, где будут сосредоточены вспомогательные админфункции.

"Министерства должны формировать политику, а Центр правительства в свою очередь будет оказывать юридическую, кадровую, бухгалтерскую и другую поддержку", – отметил Шмыгаль.

Также премьер анонсировал внедрение Дии для госслужащих.

9 августа 2023 года в Минфине сообщили, что на 1 июля в 107 органах государственной власти фактически работали 173 100 человек. За первое полугодие 2023 года численность госслужащих сократилась на 2700 человек.

В начале 2024 года в Украине началась реализация реформы государственного управления. Она предусматривает новую систему оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей.

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