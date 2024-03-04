Шмигаль заявив про плани уряду скоротити кількість міністерств на третину

Денис Шмигаль (Фото: пресслужба Кабміну)

З початку року у межах реформи державної служби в Україні скоротили 20 000 вакансій. Також планується скорочення на третину кількості міністерств. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Teletgam-каналі.

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За його словами, реформа державної служби в Україні продовжується й цьогоріч вже скоротили 20 000 вакансій. Зараз ведеться робота над скороченням кількості міністерств на третину і над створенням Центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні адмінфункції.

"Міністерства мають формувати політику, а Центр уряду своєю чергою надаватиме юридичну, кадрову, бухгалтерську та іншу підтримку", – зазначив Шмигаль.

Також прем'єр анонсував впровадження Дії для держслужбовців.

9 серпня 2023 року в Мінфіні повідомили, що на 1 липня 2023 року у 107 органах державної влади фактично працювали 173 100 осіб. За перше півріччя 2023 року фактична чисельність чиновників скоротилася на 2700 осіб.

На початку 2024 року в Україні почалася реалізація реформи державного управління. Вона передбачає нову систему оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад.

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