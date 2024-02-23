Зеленський відкидає звинувачення у корупції: У нас все чисто, Україна дотримується реформ
Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення у корупції в Україні та заявив, що в країні "все чисто". Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.
За його словами, Україна дотримується реформ, які потребує Європейський Союз.
"Під час війни було важко проводити нові складні антикорупційні реформи. Лідери Євросоюзу підписали угоду про прозорість України", – сказав Зеленський.
Він зазначив, що без західної допомоги Україна не зможе не лише підтримувати оборону, а й зміцнити економіку та стабільність для власного виробництва озброєнь.
Наприкінці січня 2024 року міжнародна антикорупційна організація Transparency International оприлюднила результати дослідження "Індекс сприйняття корупції 2023", в якому Україна з 36 балами посіла 104-те місце серед 180 країн світу — країна показала один із найкращих результатів у світі за рік.
- Зеленський заявляв, що питання боротьби з корупцією є "дуже чутливим" в Україні під час війни. Він визнав, що "корупційні помилки" існують, і зазначив, що бореться з ними.
- Американські конгресмени мають частіше приїжджати до України, щоб бачити реальні успіхи у боротьбі з корупцією. Таку думку висловила директорка зі зв'язків із Конгресом та урядом, наукова співробітниця у Center for Strategic and International Studies (CSIS, Вашингтон) Елізабет Гоффман у коментарі LIGA.net.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що його країна має "чіткий план" розвитку України в майбутньому, який допоможе їй стати самодостатньою і подолати корупцію.
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