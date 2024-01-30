Індекс сприйняття корупції: Україна показала один із найкращих результатів у світі за рік

Україна отримала 36 зі 100 можливих балів в Індексі сприйняття корупції за 2023 рік

Емблема Transparency International

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International оприлюднила результати дослідження "Індекс сприйняття корупції-2023", в якому Україна з 36 балами посіла 104 місце серед 180 країн світу. Звіт опубліковано на сайті організації.

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У звіті сказано, що зростання України склало три бали — це один із найкращих результатів за минулий рік у світі.

Зазначається, що з часів Революції гідності країна додала 11 балів у дослідженні, що є найбільшим приростом серед держав, які мають статус кандидатів до Європейського Союзу.

Водночас Україна ще відстає від показників членів ЄС, середній бал там становить 64. Найкращий показник у Данії — 90 балів, а найгірший в Угорщини з 42 балами.

Transparency International пропонує Україні три комплексні кроки, які допоможуть покращити рівень боротьби з корупцією та сприятимуть ефективному відновленню України у 2024 році:

— Підвищити ефективність боротьби із топкорупцією. Збільшити здатність та провести об'єктивний конкурсний відбір працівників Національного антикорупційного бюро, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суддів Вищого антикорупційного суду. Розпочати реформу судово-експертної служби, щоб забезпечити своєчасний та непохитний доступ до судової експертизи. Усунути суперечності у кримінальному законодавстві та забезпечити розгляд справ у розумні терміни.

— Ефективно використати на потреби держави активи корупціонерів та поплічників Росії. Змінити процедури відбору керівництва та провести незалежний аудит діяльності АРМА. Удосконалити конфіскаційні механізми та правову базу для повернення активів, узгодивши їх із міжнародними стандартами. Удосконалити процеси блокування російських активів (як санкції, що передує конфіскації) та запровадити криміналізацію обходу санкцій.

— Розпочати реформу Рахункової палати та Державної аудиторської служби України. Розробити та ухвалити законопроєкт про реформування Рахункової палати та оновити процедуру відбору її керівництва та членів. До проведення реформи законодавства відбір та призначення на посади Рахункової палати слід зупинити. Змістити фокус моніторингів публічних закупівель Держаудитслужби на превенцію. Проводити моніторинги та виявляти суттєві порушення необхідно до укладання договору, щоб запобігти збиткам та іншим негативним наслідкам.

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання боротьби з корупцією є "дуже чутливим" в Україні під час війни. Він визнав, що "корупційні помилки" існують, і зазначив, що бореться з ними.

Американські конгресмени мають частіше приїжджати до України, щоб бачити реальні успіхи у боротьбі з корупцією. Таку думку висловила директорка зі зв'язків із Конгресом та урядом, наукова співробітниця у Center for Strategic and International Studies (CSIS, Вашингтон) Елізабет Хоффман у коментарі LIGA.net .

. Держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що його країна має "чіткий план" розвитку України в майбутньому, який допоможе їй стати самодостатньою і подолати корупцію.

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