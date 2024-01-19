Зеленський підтвердив, що є в Україні корупційні помилки. Зазначив, що бореться з ними

Президент заявив, що з корупцією потрібно боротися "навіть у дрібницях"

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання боротьби з корупцією є "дуже чутливим" в Україні під час війни. Він визнав, що "корупційні помилки" існують, і зазначив, що бореться з ними. Про це він розповів в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News.

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"Корупція – це завжди проблема. Для всіх міст, країн тощо. Я вважаю, що питання боротьби з корупцією в Україні є дуже чутливим. Тому що коли ти борешся за своє європейське життя, майбутнє, за свою незалежність – ти не можеш робити таких навіть дрібних корупційних проблем. Бо все чутливо, все. Знаєте, всюди вогонь", – сказав голова держави.

Він зазначив, що у людей в Україні "дуже емоційне" ставлення до корупційних проблем.

"Ви не можете робити жодних корупційних помилок. Навіть якщо вони у вас [вони] є – з корупцією потрібно боротися, навіть у дрібницях", – зазначив український лідер.

На запитання журналіста, чи відбуваються в Україні "корупційні помилки" просто зараз, Зеленський відповів: "Авжеж". Так само ствердно президент відповів на запитання, чи бореться він з ними.

8 січня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що за останні чотири місяці у Міноборони були виявлені порушення на понад 10 млрд грн, вчинені раніше.

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