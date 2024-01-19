Зеленский подтвердил, что есть в Украине коррупционные ошибки. Отметил, что борется с ними

Президент заявил, что с коррупцией нужно бороться "даже в мелочах"

Владимир Зеленский (Скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос борьбы с коррупцией является "очень чувствительным" в Украине во время войны. Он признал, что "коррупционные ошибки" существуют и отметил, что борется с ними. Об этом он рассказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News.

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"Коррупция – это всегда проблема. Для всех городов, стран и т.д. Я считаю, что вопрос борьбы с коррупцией в Украине очень чувствителен. Потому что когда ты борешься за свою европейскую жизнь, будущее, за свою независимость – ты не можешь делать таких даже мелких коррупционных проблем. Потому что все чувстительно, все. Знаете, повсюду огонь", – сказал глава государства.

Он отметил, что у людей в Украине у таких "очень эмоциональное" отношение к коррупционным проблемам.

"Вы не можете совершать никаких коррупционных ошибок. Даже если они у вас [они] есть – с коррупцией нужно бороться, даже в мелочах", – отметил украинский лидер.

На вопрос журналиста, происходят ли в Украине "коррупционные ошибки" прямо сейчас, Зеленский ответил: "Конечно". Так же утвердительно президент ответил на вопрос, борется ли он с ними.

8 января министр обороны Рустем Умеров сообщил, что за последние четыре месяца у Минобороны были выявлены нарушения на более чем 10 млрд грн, которые были совершенные ранее.

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