Конгресмени мають приїжджати до України та бачити боротьбу з корупцією — аналітик з США

Гоффман заявила, що Україні необхідно зосередитись на підтримці з боку Конгресу США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Американські конгресмени мають частіше приїжджати до України, щоб бачити реальні успіхи у боротьбі з корупцією. Таку думку висловила директорка зі зв'язків з Конгресом та урядом, наукова співробітниця у Center for Strategic and International Studies (CSIS, Вашингтон) Елізабет Гоффман у коментарі LIGA.net.

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За її словами, Україна та Білий дім мають зосередитися на зміцненні підтримки у Конгресі США, оскільки саме законодавці зрештою ухвалюють рішення про продовження підтримки.

Вона зазначила, що найкращий спосіб зробити це — відправляти якнайбільше конгресменів в Україну.

"Поїздки українських політиків до Вашингтона – важливі, але ніщо не замінить особистого спілкування. Конгресмени можуть побачити реалії на місцях, поспілкуватися з тими самими детективами НАБУ та переконатися у прогресі боротьби з корупцією", – сказала Гоффман.

Аналітикиня заявила, що зараз Білий дім та Державний департамент не особливо заохочують такі поїздки з міркувань безпеки.

"Чим більше членів Конгресу поїдуть в Україну, зустрінуться з українцями, отримають краще розуміння ситуації – тим більше це змінить наратив у Вашингтоні", – наголосила вона.

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Експертка також вважає, що Білий дім та Україна мають частіше говорити про успіхи: перемоги у Чорному морі, відсутність просування росіян та стійкість української економіки.

"А українським медіа – більше розповідати, що означає прихід Росії на окуповані території та які звірства вчиняє РФ. У США не надто проривається у ЗМІ історія про викрадення українських дітей Росією. Це викликало б резонанс. Посилення цієї історії та допомога у її поширенні англійською були б корисними", – каже Гоффман.

Крім цього, вона закликала не боятися писати про корупцію, оскільки це свідчить про боротьбу з нею.

"Добре, коли є історії про викриття заступників міністрів, голови Верховного суду. Це показує, що робить український уряд і що розслідує громадянське суспільство. Демонструє прихильність до викорінення корупції", — резюмувала вчена.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він підкреслив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні, – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

13 грудня повідомлялося, що деякі американські конгресмени вважали правильним залишитися у Вашингтоні після 14 грудня і довести до пуття питання про додаткове фінансування для України та безпеки кордонів США, а не "бездумно" піти на канікули.

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