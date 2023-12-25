Конгрессмены должны приезжать в Украину и видеть борьбу с коррупцией — аналитик из США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Американские конгрессмены должны чаще приезжать в Украину, чтобы видеть реальные успехи в борьбе с коррупцией. Такое мнение высказала директор по связям с Конгрессом и правительством, научная сотрудница в Center for Strategic and International Studies (CSIS, Вашингтон) Элизабет Хоффман в комментарии LIGA.net.

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По ее словам, Украина и Белый дом должны сосредоточиться на укреплении поддержки в Конгрессе США, так как именно законодатели в конечном итоге принимают решение о продолжении поддержки.

Она отметила, что лучший способ сделать это — отправлять как можно больше конгрессменов в Украину.

"Поездки украинских политиков в Вашингтон – важны, но ничто не заменит личного общения. Конгрессмены могут увидеть реалии на местах, пообщаться с теми же детективами НАБУ и убедиться в прогрессе борьбы с коррупцией", — сказала Хоффман.

Аналитик заявила, что сейчас Белый дом и Государственный департамент не особо поощряют такие поездки из соображений безопасности.

"Чем больше членов Конгресса поедут в Украину, встретятся с украинцами, получат лучшее понимание ситуации – тем больше это изменит нарратив в Вашингтоне", — подчеркнула она.

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Эксперт также считает, что Белый дом и Украина должны чаще говорить об успехах — победах в Черном море, отсутствии продвижения россиян и стойкость украинской экономики.

"А украинским медиа – больше рассказывать, что означает приход России на оккупированные территории и какие зверства совершает РФ. В США не слишком прорывается в СМИ история о похищении украинских детей Россией. Это вызвало бы резонанс. Усиление этой истории и помощь в ее распространении на английском было бы полезным", — говорит Хоффман.

Кроме этого, она призвала не бояться писать о коррупции, так как это показывает борьбу с ней.

"Хорошо, когда есть истории о разоблачении заместителей министров, председателя Верховного суда. Это показывает, что делает украинское правительство и что расследует гражданское общество. Демонстрирует приверженность искоренению коррупции", — резюмировала ученая.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине, – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

13 декабря сообщалось, что некоторые американские конгрессмены считали правильным остаться в Вашингтоне после 14 декабря и довести до ума вопрос о дополнительном финансировании для Украины и безопасности границ США, а не "бездумно" уйти на каникулы.

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