США мають план, як подолати корупцію в Україні – Блінкен

Ентоні Блінкен (Скриншот)

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на брифінгу, що його країна має "чіткий план" розвитку України у майбутньому, який допоможе їй стати самодостатньою та подолати корупцію.

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За його словами, найважливіше наразі – гарантувати, що США допоможуть Україні стати самодостатньою. Для цього необхідно продовжувати підтримку Києва, зазначив держсекретар.

"Ми працюємо над поглибленням демократичних реформ, щоб допомогти Україні подолати корупцію, що необхідно для надходження інвестицій і для того, щоб Україна стала сильною демократичною державою", – сказав Блінкен.

Для того щоб Україна змогла розвиватися навіть в умовах війни, США мобілізуватимуть країни по всьому світу для допомоги ЗСУ у стримуванні та боротьбі проти російської агресії.

У переважної більшості українців (90%) є запит на боротьбу з корупцією, водночас 68% громадян вважають це пріоритетом №1 для України та її майбутнього.

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