У США есть план, как побороть коррупцию в Украине – Блинкен

Энтони Блинкен (Скриншот)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на брифинге, что у его страны "четкий план" развития Украины в будущем, который поможет ей стать самодостаточной и преодолеть коррупцию.

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По его словам, самое важное – гарантировать, что США помогут Украине стать самодостаточной. Для этого нужно продолжать поддержку Киева, отметил госсекретарь.

"Мы работаем над углублением демократических реформ, чтобы помочь Украине преодолеть коррупцию, что необходимо для поступления инвестиций и для того, чтобы Украина стала сильным демократическим государством", – сказал Блинкен.

Для того чтобы Украина смогла развиваться даже в условиях войны, США будут мобилизовать страны по всему миру для помощи ВСУ в сдерживании и борьбе против российской агрессии.

У подавляющего большинства украинцев (90%) есть запрос на борьбу с коррупцией, в то же время 68% граждан считают это приоритетом №1 для Украины и ее будущего.

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