Индекс восприятия коррупции: Украина показала один из лучших результатов в мире за год

Украина получила 36 из 100 возможных баллов в Индексе восприятия коррупции за 2023 год

Эмблема Transparency International

Международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования "Индекс восприятия коррупции-2023", в котором Украина с 36 баллами заняла 104 место среди 180 стран мира. Отчет опубликован на сайте организации.

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В отчете сказано, что рост Украины составил три балла — это один из лучших результатов за прошлый год в мире.

Отмечается, что со времен Революции достоинства страна прибавила 11 баллов в исследовании, что является наибольшим приростом среди государств, которые имеют статус кандидатов в Европейский Союз.

Одновременно Украина еще отстает от показателей членов ЕС, средний балл там составляет 64. Наилучший показатель у Дании — 90 баллов, а наихудший у Венгрии с 42 баллами.

Transparency International предлагает Украине три комплексных шага, которые помогут улучшить уровень борьбы с коррупцией и будут способствовать эффективному восстановлению Украины в 2024 году:

— Повысить эффективность борьбы с топ-коррупцией. Увеличить способность и провести объективный конкурсный отбор работников Национального антикоррупционного бюро, прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судей Высшего антикоррупционного суда. Начать реформу судебно-экспертной службы, чтобы обеспечить своевременный и непреклонный доступ к судебной экспертизе. Устранить противоречия в уголовном законодательстве и обеспечить рассмотрение уголовных дел в разумные сроки.

— Эффективно использовать на нужды государства активы коррупционеров и приспешников России. Сменить процедуры отбора руководства и провести независимый аудит деятельности АРМА. Усовершенствовать конфискационные механизмы и правовую базу для возврата активов, согласовав их с международными стандартами. Усовершенствовать процессы блокирования российских активов (как санкции, предшествующей конфискации) и ввести криминализацию обхода санкций.

— Начать реформу Счетной палаты и Государственной аудиторской службы Украины. Разработать и принять законопроект о реформировании Счетной палаты и обновить процедуру отбора ее руководства и членов. До проведения реформы законодательства отбор и назначение на должности Счетной палаты следует остановить. Сместить фокус мониторингов публичных закупок Госаудитслужбы на превенцию. Проводить мониторинги и выявлять существенные нарушения необходимо до заключения договора, чтобы предотвратить ущерб и другие негативные последствия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос борьбы с коррупцией является "очень чувствительным" в Украине во время войны. Он признал, что "коррупционные ошибки" существуют, и отметил, что борется с ними.

Американские конгрессмены должны чаще приезжать в Украину, чтобы видеть реальные успехи в борьбе с коррупцией. Такое мнение высказала директор по связям с Конгрессом и правительством, научный сотрудник в Center for Strategic and International Studies (CSIS, Вашингтон) Элизабет Хоффман в комментарии LIGA.net .

. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что у его страны "четкий план" развития Украины в будущем, который поможет ей стать самодостаточной и преодолеть коррупцию.

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