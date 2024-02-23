Зеленский отвергает обвинения в коррупции: У нас все чисто, Украина следует реформам

Зеленский заявил, что во время большой войны трудно проводить антикоррупционные реформы

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отверг обвинения в коррупции в Украине и заявил, что в стране "все чисто". Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, Украина следует реформам, которые требует Европейский Союз.

"Во время войны было трудно проводить новые сложные антикоррупционные реформы. Лидеры Евросоюза подписали соглашение о прозрачности Украины", — сказал Зеленский.

Он отметил, что без западной помощи Украина не сможет не только поддерживать оборону, но и укрепить экономику и стабильность для собственного производства вооружений.

В конце января 2024 года международная антикоррупционная организация Transparency International обнародовала результаты исследования "Индекс восприятия коррупции 2023", в котором Украина с 36 баллами заняла 104-е место среди 180 стран мира — страна показала один из лучших результатов в мире за год.

Зеленский заявлял, что вопрос борьбы с коррупцией является "очень чувствительным" в Украине во время войны. Он признал, что "коррупционные ошибки" существуют, и отметил, что борется с ними.

Американские конгрессмены должны чаще приезжать в Украину, чтобы видеть реальные успехи в борьбе с коррупцией. Такое мнение высказала директор по связям с Конгрессом и правительством, научный сотрудник в Center for Strategic and International Studies (CSIS, Вашингтон) Элизабет Хоффман в комментарии LIGA.net .

. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что у его страны "четкий план" развития Украины в будущем, который поможет ей стать самодостаточной и преодолеть коррупцию.

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