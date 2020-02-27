Шокин считает, что Байден на него давил. ГБР открыло дело

Виктор Шокин (Фото: Liga.net)

24 февраля Государственное бюро расследований зарегистрировала уголовное производство о якобы давлении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил адвокат Шокина Александр Телешецкий. В пресс-службе ГБР пока что не смогли подтвердить LIGA.net эту информацию.

Шокин, по словам адвоката, обвиняет Байдена в том, что тот в 2015-2016 годах давил на него как на генпрокурора из-за расследования дела компании Burisma, в наблюдательный совет которой входил сын Байдена Хантер.

Шокин считает, что Байден приватно и публично требовал его отставки в обмен на предоставление финансовых гарантий Украине со стороны США из-за неприязненного отношения к нему.

Заявление в ГБР Шокин подал 28 января, сведения о совершении уголовного правонарушения были внесены в ЕРДР после того, как 6 февраля Печерский суд обязал ГБР сделать это.

Байден отрицает какую-либо связь требований об отставке Шокина с расследованием по делу Burisma.