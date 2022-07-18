UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц: Надо прекратить эгоистичную блокировку решений Евросоюза отдельными странам-членами

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 04:12
Шольц: Надо прекратить эгоистичную блокировку решений Евросоюза отдельными странам-членами - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз больше не может позволить себе применять национальное вето при принятии решений о внешней политике и политике безопасности Евросоюза, если он хочет сохранить ведущую роль в мировой политике. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Шольца, война России в Украине делает единство в Европе еще более насущным и усиливает необходимость положить конец "эгоистичной блокировке" европейских решений отдельными государствами-членами.

"Мы просто больше не можем позволить себе национальное вето, например, во внешней политике, если мы хотим и дальше быть услышанными в мире конкурирующих великих держав", – подчеркнул он.

  • В начале мая премьер-министр Италии Марио Драги на фоне войны в Украине и обсуждения новых санкций против России заявил, что Евросоюзу необходимы реформы, и решения должны приниматься большинством, а не единогласно. Тогда Венгрия, Австрия и Словакия пытались блокировать процесс введения нефтяного эмбарго против России.

Читайте также: "Остановить Путина с его неоколониальным курсом". Шольц готовит немцев к долгим санкциям

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции евросоюз вето олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 