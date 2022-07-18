Шольц: Надо прекратить эгоистичную блокировку решений Евросоюза отдельными странам-членами

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский Союз больше не может позволить себе применять национальное вето при принятии решений о внешней политике и политике безопасности Евросоюза, если он хочет сохранить ведущую роль в мировой политике. Об этом сообщает Reuters.

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По словам Шольца, война России в Украине делает единство в Европе еще более насущным и усиливает необходимость положить конец "эгоистичной блокировке" европейских решений отдельными государствами-членами.

"Мы просто больше не можем позволить себе национальное вето, например, во внешней политике, если мы хотим и дальше быть услышанными в мире конкурирующих великих держав", – подчеркнул он.

В начале мая премьер-министр Италии Марио Драги на фоне войны в Украине и обсуждения новых санкций против России заявил, что Евросоюзу необходимы реформы, и решения должны приниматься большинством, а не единогласно. Тогда Венгрия, Австрия и Словакия пытались блокировать процесс введения нефтяного эмбарго против России.

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Наталия Медведева

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