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Шольц о параде в Москве: Путин пытается запугать силовыми играми, но мы будем с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 13:04
Шольц о параде в Москве: Путин пытается запугать силовыми играми, но мы будем с Украиной - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктатор Владимир Путин пытается запугать союзников Украины парадом в Москве, однако они продолжат оказывать помощь Киеву. Об этом он заявил 9 мая, цитирует его агентство Reuters.

По его словам, Европа не должна опасаться демонстрации военных возможностей России, а продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. 
"В 2200 километрах к северо-востоку отсюда Путин сегодня выставляет напоказ своих солдат, танки и ракеты", — сказал Шольц.
Он отметил, что союзников не должны пугать такие "силовые игры". 

"Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины — столько, сколько потребуется", — подчеркнул канцлер.
  • 9 мая, в первые часы дня победы у россиян, армия страны-террориста снова нанесла ракетные удары по Украине.
  • За две волны атаки (с вечера 8 мая) российские оккупанты выпустили по Украине 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал происходящее в Москве "парадом убийц".

Читайте также: Ни танков, ни самолетов, ни западных лидеров. В Москве прошел парад "победы"

Дмитро Гриниченко
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Германия война владимир путин военная помощь олаф шольц
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