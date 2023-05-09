Шольц о параде в Москве: Путин пытается запугать силовыми играми, но мы будем с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктатор Владимир Путин пытается запугать союзников Украины парадом в Москве, однако они продолжат оказывать помощь Киеву. Об этом он заявил 9 мая, цитирует его агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Европа не должна опасаться демонстрации военных возможностей России, а продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"В 2200 километрах к северо-востоку отсюда Путин сегодня выставляет напоказ своих солдат, танки и ракеты", — сказал Шольц.

Он отметил, что союзников не должны пугать такие "силовые игры".



"Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины — столько, сколько потребуется", — подчеркнул канцлер.

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.