Шольц о параде в Москве: Путин пытается запугать силовыми играми, но мы будем с Украиной
09.05.2023, 13:04
Олаф Шольц (Фото: EPA)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктатор Владимир Путин пытается запугать союзников Украины парадом в Москве, однако они продолжат оказывать помощь Киеву. Об этом он заявил 9 мая, цитирует его агентство Reuters.
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По его словам, Европа не должна опасаться демонстрации военных возможностей России, а продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
"В 2200 километрах к северо-востоку отсюда Путин сегодня выставляет напоказ своих солдат, танки и ракеты", — сказал Шольц.
Он отметил, что союзников не должны пугать такие "силовые игры".
"Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины — столько, сколько потребуется", — подчеркнул канцлер.
"Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины — столько, сколько потребуется", — подчеркнул канцлер.
- 9 мая, в первые часы дня победы у россиян, армия страны-террориста снова нанесла ракетные удары по Украине.
- За две волны атаки (с вечера 8 мая) российские оккупанты выпустили по Украине 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал происходящее в Москве "парадом убийц".
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