Шольц: От разногласий по танкам для Украины выигрывают только Путин и его пропаганда
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что от дискуссий и разногласий по вопросам военной помощи Украине "выигрывают только российский президент и его пропаганда". Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге, сообщает Deutsche Welle.
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Сегодня Шольц в преддверии чрезвычайного саммита ЕС выступил в Бундестаге с правительственным заявлением, в котором изложил позицию правительства ФРГ по актуальным вопросам европейской политики.
Канцлер подчеркнул, что ЕС намерен поддерживать Украину "так долго, как это потребуется", и отметил, что Берлин оказывает Киеву мощную финансовую и военную поддержку – в частности, он сказал, что "в помощи оружием и боеприпасами мы далеко впереди всех в континентальной Европе".
При этом он считает, что сплоченности Евросоюза вредят "публичные торги" о том, кто окажет Украине больше военной помощи "под девизом – боевые танки, подводные лодки, самолеты – кто потребует еще больше". Шольц заявил, что от таких дискуссий и разногласий выигрывает только российский диктатор Владимир Путин и его пропаганда.
Канцлер также объявил, что Евросоюз намерен еще больше усилить санкции в отношении России. "Владимир Путин не добьется своих целей ни на поле боя, ни с помощью навязанного мирного соглашения", – сказал Шольц.
Он также снова подчеркнул: несмотря военную помощь Украине, НАТО "не должно стать одной из сторон в военном конфликте".
- 7 февраля 2023 года правительство Германии выдало немецким производителям лицензию на поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5.
- 8 февраля глава еврокомитета Бундестага Антон Хофрайтер сказал, что Шольцу нужно подтолкнуть "нерешительных" европейских партнеров к поставкам ВСУ танков Leopard.
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