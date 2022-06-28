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Шольц по итогам саммита G7: Нужен "план Маршалла" для Украины

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 15:21
Шольц по итогам саммита G7: Нужен
Олаф Шольц на закрытии саммита G7 в Баварии (Фото - EPA)

Запад должен разработать аналог "плана Маршалла" для Украины. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал в выступлении по итогам саммита Большой семерки в Баварии, сообщает CNN

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Шольц назвал прошедший саммит G7 "напряженным и конструктивным".

Он подчеркнул, что страны-лидеры намерены и дальше помогать Украине в противостоянии российской агрессии. 

Шольц заявил, что страны Большой семерки едины в убеждении, что диктатор РФ Владимир Путин не должен выиграть эту войну, и что они также обсуждали послевоенное восстановление Украины.

"Нам нужен план Маршалла для Украины", – сказал Шольц.

Он упомянул о ракетном ударе 27 июня по торговому центру в Кременчуге как о доказательстве, что Кремль не намерен пересматривать выбранный им способ ведения войны. 

Сергей Бережной
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