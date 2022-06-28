Шольц по итогам саммита G7: Нужен "план Маршалла" для Украины

Запад должен разработать аналог "плана Маршалла" для Украины. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сказал в выступлении по итогам саммита Большой семерки в Баварии, сообщает CNN.

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Шольц назвал прошедший саммит G7 "напряженным и конструктивным".

Он подчеркнул, что страны-лидеры намерены и дальше помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

Шольц заявил, что страны Большой семерки едины в убеждении, что диктатор РФ Владимир Путин не должен выиграть эту войну, и что они также обсуждали послевоенное восстановление Украины.

"Нам нужен план Маршалла для Украины", – сказал Шольц.

Он упомянул о ракетном ударе 27 июня по торговому центру в Кременчуге как о доказательстве, что Кремль не намерен пересматривать выбранный им способ ведения войны.

Президент Владимир Зеленский во время выступления по видеосвязи на саммите Большой семерки в Германии сказал, что мирные переговоры с Россией пока не актуальны.

Сергей Бережной

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