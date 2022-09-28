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Шольц поговорил с Зеленским. Обещает поддержку и никогда не признавать референдумы

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 17:02
Шольц поговорил с Зеленским. Обещает поддержку и никогда не признавать референдумы - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Зеленским пообещал поддерживать Украину и никогда не признавать фейковые референдумы на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффан Хебестрайт, передает Tagesschau.

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Шольц подчеркнул, что Германия не прекратит оказывать Украине политическую, финансовую и гуманитарную поддержку. Также Берлин будет поставлять Украине оружие.

Канцлер пообещал, что Германия никогда не признает результаты фиктивных референдумов, которые Россия провела в оккупированных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Он заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

  • Зеленский также поговорил 28 сентября с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Турецкий лидер заявил, что "референдумы" осложняют дипломатический процесс.

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский референдум военная помощь олаф шольц
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