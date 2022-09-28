Эрдоган: "Референдумы" в оккупированных областях Украины осложнят дипломатический процесс

Псевдореферендумы, которые Россия провела на оккупированных территориях Украины, осложнят дипломатический процесс, направленный на достижение мира. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Anadolu.

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Турецкий и украинский лидеры обсудили последние события войны России против Украины.

Эрдоган подтвердил готовность Анкары предпринять любые шаги, чтобы помочь положить конец российско-украинской войне мирным путем, заявив, что "референдумы", проведенные на подконтрольных России украинских территориях, будут препятствовать таким дипломатическим усилиям.

Президент Турции сказал своему украинскому коллеге, что договоренность по Запорожской атомной электростанции Украины может быть достигнута при посредничестве Турции между Киевом и Москвой точно так же, как сделка по зерну в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН.

Эрдоган также выразил удовлетворение успешным обменом пленными между Украиной и Россией на прошлой неделе.

Зеленский через Facebook сообщил, что поблагодарил Эрдогана за принципиальную позицию относительно непризнания незаконных псевдореферендумов, которые Россия провела на оккупированных территориях.

"Мы очень ценим личную роль господина Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища украинским командирам", – написал президент.

На временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей российские захватчики объявили "результаты референдумов" за "вхождение в состав РФ", которые никто в цивилизованном мире не намерен признавать.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что фиктивные референдумы, которые проводит Россия на оккупированных ею украинских территориях, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права.

Европейский Союз также осуждает проведение Россией незаконных "референдумов"

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Наталія Медведєва

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