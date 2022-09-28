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Ответом на псевдореферендумы РФ должно стать увеличение военной поддержки Украины – МИД

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 11:57
Ответом на псевдореферендумы РФ должно стать увеличение военной поддержки Украины – МИД - Фото
МИД Украины (Фото: depositphotos.com)

Принуждение людей на временно оккупированных территориях к заполнению каких-либо бумаг под прицелом российских военных является очередным преступлением России в ходе агрессии против Украины, грубо нарушает Конституцию и законы нашего государства, нормы международного права и международные обязательства России. Об этом говорится в заявлении МИД по поводу российских псевдореферендумов.

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Этот спектакль не имеет ничего общего с волеизъявлением и не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины. Украина и международное сообщество осуждают такие действия России и считают их никчемными, отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что все граждане Украины, принявшие участие в организации этого действа вместе с российскими оккупантами, понесут справедливое наказание в соответствии с нормами Уголовного кодекса Украины. Компетентные органы уже принимают меры по их розыску и привлечению к ответственности.

Как и в случае с украинским Крымом, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области остаются суверенными территориями Украины. "Украина имеет полное право на восстановление своей территориальной целостности военными и дипломатическими методами, продолжит освобождать временно оккупированные территории", – говорится в заявлении.

Устроив фиктивные "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, Россия сознательно продемонстрировала, что все ее сигналы о готовности к переговорам – это лишь операция прикрытия для вооруженной агрессии и беспомощных попыток удержаться на временно оккупированных территориях, отметили в ведомстве.

"Мы рассчитываем, что соответствующие страны сделают выводы о настоящих намерениях России и увеличат поддержку Украины в противодействии российской агрессии, а не будут прикрывать свое бездействие стремлениями сыграть роль миротворцев, в которых Россия не нуждается", – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина призывает ЕС, НАТО и Большую семерку немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против России, и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности предоставить танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной обороны.

  • На временно оккупированных украинских территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей российские захватчики объявили "результаты референдумов" за "вхождение в состав РФ", которые никто в цивилизованном мире не намерен признавать.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что фиктивные референдумы, которые проводит Россия на оккупированных ею украинских территориях, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права.
  • Европейский Союз также осуждает проведение Россией незаконных "референдумов"
Вадим Ребрина
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МИД большая семерка псевдореферендум
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