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Шон Пенн: Если Россия победит, нам всем полные кранты

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2023, 15:33
Шон Пенн: Если Россия победит, нам всем полные кранты - Фото
Шон Пенн (Фото - EPA)

Если России удастся победить в Украине, всем будут "полные кранты". Об этом заявил актер и режиссер Шон Пенн на кинофестивале в Берлине, сообщает The Guardian.

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На Берлинале Пенн 18 февраля представлял свой документальный фильм "Суперсила", который он снимал в Украине в 2022 году.

Выступая после премьеры, актер сказал, что в войне России против Украины Запад не может позволить проигрыш Украины, и именно эту мысль он положил в основу фильма.

"Если представить, что будет, если Россия победит, нам всем (кранты). Просто окончательные (кранты)", – сказал Пенн.

Он также добавил, что как американец считает, что США "приходится испытывать чувство стыда за то, что мы раньше не увеличили военную помощь Украине".

Как пишет издание, фильм Пенна – серьезная попытка рассказать о первом периоде полномасштабного вторжения, включая интервью "с явно измученным" президентом Владимиром Зеленским в первый день российского вторжения.

В этом году Берлинский кинофестиваль посвящен войне в Украине и протестам в Иране, а на церемонии его открытия транслировалось выступление Зеленского.

  • 5 сентября 2022 года Россия запретила въезд актерам Бену Стиллеру и Шону Пенну, которые поддержали Украину.
  • 8 ноября Шон Пенн, который тогда продолжал работать над фильмом, приехал в Киев, передал Зеленскому свою статуэтку премии Оскар как символ веры в победу Украины.

Смотрите также: Зеленский, Шон Пенн и Энн Хэтэуэй на Berlinale 2023 – фото, видео

Сергій Бережний
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Владимир Зеленский документальный фильм помощь Украине берлинский кинофестиваль берлинале шон пенн
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