Шойгу грозит усилить войска РФ на границах с НАТО, но все они в Украине – военные Эстонии

Минобороны России объявило о начале военной реформы, которая предполагает увеличение к 2026 году численности войск на границах России и стран НАТО, в частности, Эстонии и Финляндии, но пока этим планам мешает ход вторжения в Украину. Об этом сказал начальник Генштаба Кайтселийта (добровольческих подразделений Сил обороны Эстонии. – Ред.) полковник Ээро Ребо, пишет ERR.ee.

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По словам Ребо, недавно Сергей Шойгу заявил о начале реформы вооруженных сил РФ, которая предполагает увеличение штатной численности войск и формирование новых подразделений на западных границах РФ.

Ребо считает, что реформа начнется, вероятно, с переформирования 25-й и 138-й бригад в дивизии. Однако обе бригады сейчас задействованы во вторжении в Украину.

Глава Генштаба Кайтселийта считает, что Кремль намерен разделить Западный военный округ на два. "Московский округ будет отвечать за границу с Беларусью и Украиной, Ленинградский – с Финляндией и странами Балтии", – сказал он. Глава Генштаба также отметил, что такая структура военных округов была во времена СССР.

Ребо считает, что сейчас сложно сказать, в какой мере Кремль сможет осуществить такую реформу, учитывая войну, которую он ведет в Украине. Он отмечает, что "переформирование бригад в дивизии проходило на протяжении последних десяти лет", так что часть подготовки проведена заранее, но "изменение обстановки ускорило их реализацию".

15 марта 2023 года британские и немецкие истребители перехватили российский самолет, летевший вблизи воздушного пространства Эстонии.

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Сергій Бережний

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