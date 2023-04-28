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Шойгу грозит усилить войска РФ на границах с НАТО, но все они в Украине – военные Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 17:19
Шойгу грозит усилить войска РФ на границах с НАТО, но все они в Украине – военные Эстонии - Фото
Ээро Ребо (Фото - скриншот из видео)

Минобороны России объявило о начале военной реформы, которая предполагает увеличение к 2026 году численности войск на границах России и стран НАТО, в частности, Эстонии и Финляндии, но пока этим планам мешает ход вторжения в Украину. Об этом сказал начальник Генштаба Кайтселийта (добровольческих подразделений Сил обороны Эстонии. – Ред.) полковник Ээро Ребо, пишет ERR.ee.

По словам Ребо, недавно Сергей Шойгу заявил о начале реформы вооруженных сил РФ, которая предполагает увеличение штатной численности войск и формирование новых подразделений на западных границах РФ. 

Ребо считает, что реформа начнется, вероятно, с переформирования 25-й и 138-й бригад в дивизии. Однако обе бригады сейчас задействованы во вторжении в Украину.

Глава Генштаба Кайтселийта считает, что Кремль намерен разделить Западный военный округ на два. "Московский округ будет отвечать за границу с Беларусью и Украиной, Ленинградский – с Финляндией и странами Балтии", – сказал он. Глава Генштаба также отметил, что такая структура военных округов была во времена СССР. 

Ребо считает, что сейчас сложно сказать, в какой мере Кремль сможет осуществить такую реформу, учитывая войну, которую он ведет в Украине. Он отмечает, что "переформирование бригад в дивизии проходило на протяжении последних десяти лет", так что часть подготовки проведена заранее, но "изменение обстановки ускорило их реализацию".

Читайте также: Посол Эстонии о помощи ВСУ до большой войны: Танки РФ, подбитые Javelin, к нам не поедут 

Сергій Бережний
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