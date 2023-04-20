Посол Эстонии о помощи ВСУ до большой войны: Танки РФ, подбитые Javelin, к нам не поедут

Эстония начала оказывать Украине военную помощь, в которую входило том числе противотанковое оружие, еще до начала полномасштабного вторжения России, поскольку понимала, на что способна страна-агрессор. Об этом на брифинге заявил посол Эстонии в Украине Кайма Кууск.

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"Мы начали предоставлять противотанковое оружие, такое как Javelin, за пять дней до начала полномасштабного вторжения. Я лично сопровождал первую партию противотанковых ракет, прибывшую в Украину", – сказал он.

Кроме того, завляет Кууск, Таллинн передал Киеву десятки тысяч противотанковых мин, гаубицы 155-мм калибра и боеприпасы к ним, десятки тысяч единиц стрелкового оружия, снаряжение, а также построил полевые госпитали.

По словам дипломата, эстонское правительство "всегда понимало опасность, исходящую от России", поэтому военная помощь Украине, по его мнению, является гарантией безопасности для Европы.

"Это инвестиция в наше будущее, потому что каждый российский танк, уничтоженный предоставленными нами Javelin, уже не поедет в Эстонию", – пояснил он.

9 марта 2023 года Финляндия разрешила Эстонии реэкспортировать в Украину 122-мм гаубицы и снаряды в них.

16 марта Эстония заявила, что направит Украине очередной пакет военной помощи, в том числе снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.

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Мілана Головань

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