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Для учений. США через Эстонию перебрасывают боевую технику в Финляндию

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 17:05
Для учений. США через Эстонию перебрасывают боевую технику в Финляндию - Фото
Танк Abrams (Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com)

Американские военные перебрасывают через Эстонию технику в рамках подготовки к учениям Arrow 23, которые будут проводиться с новым членом НАТО – Финляндией. Об этом сообщили в посольстве США в Таллинне.

В состав контингента входят танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley, дислоцируемые в Литве, заявил командир 1-8 кавалерийского батальона Джей Айрленд.

По словам подполковника, быстрая переброска техники демонстрирует преданность правительству США защите союзников по НАТО.

"Я с нетерпением жду возможности продемонстрировать нашу готовность, силу и огневую мощь в странах Балтии и Финляндии", – добавил Айрленд.

СПРАВКА. Учения Arrow проводится в Финляндии каждый год. Во время них бойцы стран-союзников вместе с финскими Силами обороны отрабатывают маневры для повышения военной готовности и развития боевой совместимости.

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Олег Васьків
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США Финляндия эстония военные учения военная техника
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