Для учений. США через Эстонию перебрасывают боевую технику в Финляндию

Американские военные перебрасывают через Эстонию технику в рамках подготовки к учениям Arrow 23, которые будут проводиться с новым членом НАТО – Финляндией. Об этом сообщили в посольстве США в Таллинне.

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В состав контингента входят танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley, дислоцируемые в Литве, заявил командир 1-8 кавалерийского батальона Джей Айрленд.

По словам подполковника, быстрая переброска техники демонстрирует преданность правительству США защите союзников по НАТО.

"Я с нетерпением жду возможности продемонстрировать нашу готовность, силу и огневую мощь в странах Балтии и Финляндии", – добавил Айрленд.

СПРАВКА. Учения Arrow проводится в Финляндии каждый год. Во время них бойцы стран-союзников вместе с финскими Силами обороны отрабатывают маневры для повышения военной готовности и развития боевой совместимости.

28 июня 2022 года на саммите НАТО в Мадриде Североатлантический альянс пригласил Швецию и Финляндию стать его членами.

4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО.

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Олег Васьків

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