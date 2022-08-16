Шойгу насчитал девять стран-союзников России: список

Министр обороны России Сергей Шойгу перечислил "дружественные для России государства". В список вошли страны Африки.

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Сегодня, выступая на Московской конференции по международной безопасности, Шойгу объявил, что в зале присутствуют военачальники дружественных для России государств: Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южно-Африканской Республики.

Глава Минобороны РФ заявил о намерениях России наращивать сотрудничество с этими странами "по взаимовыгодным проектам".

Во время выступления Шойгу сказал, что "проведение форума Армия-2022 доказывает, что попытки США и НАТО изолировать Россию потерпели крах".

Также в ходе сегодняшней конференции в Москве Шойгу заявил, что армии РФ в Украине якобы противостоят "объединенные силы Запада". Он утверждал, что американские дальнобойные ракетные системы HIMARS "не оказывают существенного влияния на ситуацию" и "перемалываются в боях". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рекомендует не обращать внимания на подобные спичи Шойгу, так как они "оторваны от реальности".

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Оксана Житнюк

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