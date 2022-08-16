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Шойгу насчитал девять стран-союзников России: список

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 13:46
Шойгу насчитал девять стран-союзников России: список - Фото
Сергей Шойгу (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Министр обороны России Сергей Шойгу перечислил "дружественные для России государства". В список вошли страны Африки.

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Сегодня, выступая на Московской конференции по международной безопасности, Шойгу объявил, что в зале присутствуют военачальники дружественных для России государств: Бурунди, Гвинейской Республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии, Южно-Африканской Республики.

Глава Минобороны РФ заявил о намерениях России наращивать сотрудничество с этими странами "по взаимовыгодным проектам".

Во время выступления Шойгу сказал, что "проведение форума Армия-2022 доказывает, что попытки США и НАТО изолировать Россию потерпели крах".

Также в ходе сегодняшней конференции в Москве Шойгу заявил, что армии РФ в Украине якобы противостоят "объединенные силы Запада". Он утверждал, что американские дальнобойные ракетные системы HIMARS "не оказывают существенного влияния на ситуацию" и "перемалываются в боях". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рекомендует не обращать внимания на подобные спичи Шойгу, так как они "оторваны от реальности".

Читайте также: Шойгу и Герасимов остаются на должностях формально. В Генштабе сообщили о репрессиях в РФ

Оксана Житнюк
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Cергей Шойгу война минобороны рф уганда Эфиопия агрессия рф
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