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"Шойгу забрал хлеб Пригожина". На Донбасс бросили штурмовые отряды россиян с зэками – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 20:22
Алексей Дмитрашковский (скриншот видео)

Российское военное командование перебросило на Донецкое направление новые штурмовые подразделения оккупантов, в составе которых воюют бывшие заключенные. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

"На Донецком направлении появились новые штурмовые подразделения Z. Они пришли на замену двум полкам десантников", – сказал спикер ВСУ.

Он уточнил, что россияне отправили десантников на восстановление, потому что они понесли значительные потери в районе Марьинки и Авдеевки.

Дмитрашковский сообщил, что в составе новых штурмовых подразделений российской армии воюют бывшие заключенные.

"Эти подразделения знамениты тем, что в их состав входят люди с криминальным прошлым... Господин Шойгу "перебил хлеб" Пригожину, отобрав у него возможность пополнять свои ряды криминалом", – сказал спикер ВСУ.

Читайте также: Россияне прилагают все силы, чтоб захватить Марьинку, но дает о себе знать истощение – ВСУ

Наталія Медведєва
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война авдеевка Марьинка алексей дмитрашковский
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