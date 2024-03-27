Штаб обороны Британии: Наши военные не смогли бы воевать против России больше двух месяцев

Британский десант на учениях (Фото: ЕРА/WAEL HAMZEH)

Заместитель начальника штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Роб Маговен признал, что британские военные не смогли воевать против России более двух месяцев. Об этом он заявил Telegraph.

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По его словам, в предстоящих гипотетических войнах британской армии пришлось бы справляться с "оперативным риском", связанным с отсутствием желаемых ресурсов.

Журналисты отмечают, что заявление прозвучало после того, как министр обороны Грант Шаппс сообщил членам парламента, что он лоббировал премьера Риши Сунака и министра финансов Джереми Ханта, чтобы те выделили больше денег на оборону в недавнем бюджете, но не добились увеличения.

"Мы ясно дали понять, что сумма денег, которую мы тратим на боеприпасы в настоящее время, которая является значительной, не отвечает во всех отраслях угрозам, с которыми мы сталкиваемся", – заявил Маговен.

По данным украинского Минфина, расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 235,1 млрд. грн., или 55,4% от всей суммы расходов госбюджета в январе-феврале 2024 года.

13 марта 2024 года стало известно, что правительство Дании представило план по увеличению государственных расходов на оборону на $6 млрд к 2028 году, чтобы противостоять угрозе со стороны России.

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