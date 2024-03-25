Посол США в Британии "оптимистична" в вопросе помощи Украине: На кону стоит демократия

Хартли заявила, что Россия не остановится, если сможет победить Украину

Джейн Хартли (Фото: EPA/IAN LANGSDON)

Посол США в Великобритании Джейн Хартли заявила, что она "оптимистична" в вопросе продолжения помощи Украине со стороны Конгресса. Об этом она сообщила в интервью Sky News.

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По ее словам, Россия не остановится, если выиграет войну против Украины.

"Я оптимистична в отношении того, что США выделят больше средств для Украины. Я думаю, что любой, кто думает, что Россия может остановиться после этого, ошибается", — сказала Хартли.

Она отметила, что помнит оккупацию Крыма в 2014 году, и заявила, что на кону стоит демократия.

"Поэтому нам нужно поддержать Украину. Это трудные дни. Мы хотим сделать все возможное, чтобы Украина по-прежнему оставалась сильной демократией и чтобы Россия проиграла эту войну", — подчеркнула дипломат.

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

29 февраля лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине.

12 марта США объявили военную помощь Украине на $300 млн, туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

21 марта демократы в Конгрессе США начали поддерживать инициативу республиканцев о предоставлении Украине помощи в кредит.

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