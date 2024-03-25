Посол США у Британії "оптимістична" щодо допомоги Україні: На кону стоїть демократія
Пані посол США у Великій Британії Джейн Гартлі заявила, що вона "оптимістична" у питанні продовження допомоги Україні з боку Конгресу. Про це вона повідомила в інтерв'ю Sky News.
За її словами, Росія не зупиниться, якщо виграє війну проти України.
"Я оптимістична щодо того, що США виділять більше коштів для України. Я думаю, що будь-хто, хто думає, що Росія може зупинитися після цього, помиляється", – сказала Гартлі.
Вона зазначила, що пам'ятає окупацію Криму у 2014 році, та заявила, що на кону стоїть демократія.
"Тому нам потрібно підтримати Україну. Це важкі дні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна, як і раніше, залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну", – наголосила дипломатка.
- 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
- 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
- 21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги у кредит.
Читайте також: Американці вважають Україну одним із найімовірніших союзників у разі третьої світової