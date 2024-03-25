Посол США у Британії "оптимістична" щодо допомоги Україні: На кону стоїть демократія

Гартлі заявила, що Росія не зупиниться, якщо зможе перемогти Україну

Джейн Гартлі (Фото: EPA/IAN LANGSDON)

Пані посол США у Великій Британії Джейн Гартлі заявила, що вона "оптимістична" у питанні продовження допомоги Україні з боку Конгресу. Про це вона повідомила в інтерв'ю Sky News.

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За її словами, Росія не зупиниться, якщо виграє війну проти України.

"Я оптимістична щодо того, що США виділять більше коштів для України. Я думаю, що будь-хто, хто думає, що Росія може зупинитися після цього, помиляється", – сказала Гартлі.

Вона зазначила, що пам'ятає окупацію Криму у 2014 році, та заявила, що на кону стоїть демократія.

"Тому нам потрібно підтримати Україну. Це важкі дні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна, як і раніше, залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну", – наголосила дипломатка.

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.

12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.

21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги у кредит.

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