Посол США у Британії "оптимістична" щодо допомоги Україні: На кону стоїть демократія
Джейн Гартлі (Фото: EPA/IAN LANGSDON)

Пані посол США у Великій Британії Джейн Гартлі заявила, що вона "оптимістична" у питанні продовження допомоги Україні з боку Конгресу. Про це вона повідомила в інтерв'ю Sky News.

За її словами, Росія не зупиниться, якщо виграє війну проти України.

"Я оптимістична щодо того, що США виділять більше коштів для України. Я думаю, що будь-хто, хто думає, що Росія може зупинитися після цього, помиляється", – сказала Гартлі.

Вона зазначила, що пам'ятає окупацію Криму у 2014 році, та заявила, що на кону стоїть демократія.

"Тому нам потрібно підтримати Україну. Це важкі дні. Ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна, як і раніше, залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну", – наголосила дипломатка.

  • 14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
  • 29 лютого лідери Конгресу на зустрічі з Байденом не змогли домовитися про допомогу Україні.
  • 12 березня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн, туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не повідомлялося.
  • 21 березня демократи у Конгресі США почали підтримувати ініціативу республіканців щодо надання Україні допомоги у кредит.

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