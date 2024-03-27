Штаб оборони Британії: Наші військові не змогли б воювати проти Росії понад два місяці

Британський десант на навчаннях (Фото: ЕРА/WAEL HAMZEH)

Заступник начальника штабу оборони Великої Британії генерал-лейтенант Роб Маговен визнав, що британські військові не змогли б воювати проти Росії понад два місяці. Про це він заявив Telegraph.

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За його словами, у гіпотетичних майбутніх війнах британській армії довелося б справлятися з "оперативним ризиком", пов’язаним із відсутністю бажаних ресурсів.

Журналісти зазначають, що заява пролунала після того, як міністр оборони Грант Шаппс повідомив членам парламенту, що він лобіював прем'єра Ріші Сунака і міністра фінансів Джеремі Ханта, щоб ті виділили більше грошей на оборону в нещодавньому бюджеті, але не домігся збільшення.

"Ми ясно дали зрозуміти, що сума грошей, яку ми витрачаємо на боєприпаси на даний час, яка є значною, не відповідає в усіх галузях загрозам, з якими ми стикаємося", – заявив Маговен.

За даними українського Мінфіну, видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони становили 235,1 млрд грн, або 55,4% від усієї суми видатків держбюджету в січні-лютому 2024 року.

13 березня 2024 року стало відомо, що уряд Данії представив план зі збільшення державних витрат на оборону на $6 млрд до 2028 року, щоб протистояти загрозі з боку Росії.

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