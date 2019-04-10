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10.04.2019, 16:00

Штаб Порошенко извинился перед штабом Зеленского за Барну

Штаб Порошенко извинился перед штабом Зеленского за Барну - Фото
Скриншот с видео

"Применение физической силы категорически недопустимо", - сказал Олег Медведев

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В предвыборном штабе Петра Порошенко извинились за поведение депутата Степана Барны, который на днях набросился на представителя штаба Владимира Зеленского Святослава Юраша. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер штаба Олег Медведев.

"Я хотел бы от имени избирательного штаба извиниться за поведение господина Барны, потому что, какие бы идеологические отличия не отделяли нас от других кандидатов, применение физической силы категорически недопустимо", - сказал он.

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Обращаясь к представителям канала 1+1, он попросил довести эту позицию до штаба Зеленского и сказать, что "мы сожалеем о поведении господина Барны".

Барна повздорил с Юрашем после эфира на канале ZIK: схватил его за горло и порвал рубашку. Депутата возмутили слова представителя Зеленского об Иловайской трагедии.

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Теги: Владимир Зеленский, Святослав Юраш, степан барна
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