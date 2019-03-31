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31.03.2019, 14:40

Штаб Порошенко: Нарушения есть, но на результат они не влияют

Штаб Порошенко: Нарушения есть, но на результат они не влияют - Фото
Фото: LIGA.net

Штаб кандидата в президенты зафиксировал недопуск официальных наблюдателей на заседания избирательных комиссий

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Штаб кандидата в президенты Петра Порошенко зафиксировал ряд нарушений, но существенно на ход выборов они не влияют. Об этом на брифинге сообщил член штаба, нардеп Сергей Алексеев, передает корреспондент LIGA.net

"Первая половина дня была достаточно спокойна на избирательных участках, но имели место некоторые нарушения", - сказал Алексеев.

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В частности, штаб Порошенко зафиксировал недопуск официальных наблюдателей на заседания избирательных комиссий, несвоевременное открытие участков, нехватку урн для голосования, скрытую агитацию, заполнение бюллетеня не в кабинке для голосования.

Алексеев отметил, что выявленные нарушения существенно не влияют на волеизъявление граждан.

Порошенко уже проголосовал на выборах и отметил, что волеизъявление - это шаг вперед для Украины на ее пути к европейской семье государств.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

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Теги: выборы-2019, Сергей Алексеев
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