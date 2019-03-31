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31.03.2019, 19:15

Штаб Порошенко о людях возле ЦИК: Нельзя допустить срыва выборов

Штаб Порошенко о людях возле ЦИК: Нельзя допустить срыва выборов - Фото
Артур Герасимов (фото - LIGA.net)

Артур Герасимов отметил, что Россия начинает осознавать - "эти выборы они проигрывают"

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Штаб Петра Порошенко призывает конкурентов не допустить срыва выборов. Об этом журналистам сообщил один из руководителей штаба, народный депутат Артур Герасимов, передает корреспондент LIGA.net.

"Хотим передать просьбу всем штабам наших конкурентов: не подыгрывайте российскому сценарию срыва выборов. Вы знаете, что сейчас пытаются организовать определенные беспорядки на улицах, собираются непонятные люди возле ЦИК и в других местах Украины", - сказал он.

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По его словам, выборы должны состояться и быть легитимными.

Он отметил, что Россия начинает осознавать, что "эти выборы они проигрывают".

Народный депутат от Батькивщины Алена Шкрум отметила, что палатки, установленные у здания Центральной избирательной комиссии, – это приемные народных депутатов.

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Теги: Артур Герасимов, петр порошенко, цик, выборы-2019
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